【上海時事】２４日の上海外国為替市場は、人民元の対ドル相場が軟調な展開で推移した。１１月に入り元高相場が続いたが、ドルの先安感が後退したことに加え、中国経済の停滞感が再浮上した。大方の取引が終わる午後４時半時点で、１ドル＝７．１５２９元と、前日比０．０１２３…