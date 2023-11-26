【男子ゴルフ・カシオ・ワールドオープン】最終日（２６日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ、７３３５ヤード＝パー７２、賞金総額２億円、優勝４０００万円）

中島啓太が通算１２アンダーで４位に入り、今季１試合を残して初の賞金王を決めた。

トップタイで出た鍋谷太一が通算１４アンダーに伸ばしてツアー初優勝を果たした。