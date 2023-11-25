ＥＸＯ元メンバーのクリスの没落…中国で強姦罪で懲役１３年刑「…
中国で性的暴行容疑で起訴されたＫ－ＰＯＰグループ「ＥＸＯ」の元メンバーのクリス（３２、中国名ウー・イーファン）に懲役１３年刑が確定した。
中国メディアの２４日の報道によると、北京市第３中級人民裁判所… 全文表示（2023/11/25-13:59）
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