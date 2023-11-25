リネールらパリ五輪代表に 柔道
2023年11月25日19時52分
フランス柔道連盟は２４日、男子４階級と女子６階級の２０２４年パリ五輪代表を発表し、男子１００キロ超級は１２年ロンドン、１６年リオデジャネイロに続く３度目の五輪制覇を狙うテディ・リネールが選ばれた。
女子６３キロ級は２１年東京五輪金メダルで、出産を経て復帰したクラリス・アグベニェヌが選出された。 （時事）
リネールらパリ五輪代表に 柔道
2023年11月25日19時52分
フランス柔道連盟は２４日、男子４階級と女子６階級の２０２４年パリ五輪代表を発表し、男子１００キロ超級は１２年ロンドン、１６年リオデジャネイロに続く３度目の五輪制覇を狙うテディ・リネールが選ばれた。
女子６３キロ級は２１年東京五輪金メダルで、出産を経て復帰したクラリス・アグベニェヌが選出された。 （時事）
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