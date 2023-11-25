第４３回全日本実業団対抗女子駅伝（２６日、宮城県松島町文化観光交流館前―弘進ゴムアスリートパーク仙台、６区間４２．１９５キロ）に臨む有力選手が２５日、仙台市内で記者会見した。前回を大会新記録で制した資生堂のエースで、２０２４年パリ五輪マラソン代表に決まっている一山麻緒は「状態は上がっている。連覇を達成できるよう、みんなで頑張りたい」と話した。最長区間の３区（１０．６キロ）にエントリーした。

２大会ぶりの優勝を目指す積水化学は、１万メートルの日本記録保持者の新谷仁美が５区（１０キロ）を走る。「今ある力を出し切る。個人としては区間賞を目指す」と意気込んだ。