【ジャカルタ時事】インドネシアの首都ジャカルタに２７日、回転ずし「スシロー」の同国１号店がオープンする。同チェーンを展開するフード＆ライフカンパニーズ（Ｆ＆ＬＣ）によると、東南アジアではシンガポール、タイに次いで３カ国目。海外には他に中国、香港、台湾、韓国に店舗がある。

インドネシアは人口が多い上に日本食が浸透しており、特にすしの人気が高いことから進出を決めたという。１８０席以上ある新店舗では、約７０人のスタッフが対応。大半が現地雇用で、日本の店舗でアルバイト経験があるスタッフらがリーダーを務める。