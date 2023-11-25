ホーム アウェー

浦 和 １―１ 福 岡 （埼 玉） 前半終了

柏 ２―１ 鳥 栖 （三協柏） 前半終了

Ｆ東京 １―０ 札 幌 （味スタ） 前半終了

横浜Ｃ ０―０ 湘 南 （ニッパ） 前半終了

Ｃ大阪 ０―１ 京 都 （ヨドコ） 前半終了

神 戸 ２―１ 名古屋 （ノエス） 前半終了

広 島 ２―０ Ｇ大阪 （Ｅスタ） 前半終了