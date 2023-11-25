今季初の鳥インフル確認 佐賀、４万羽殺処分へ
2023年11月25日09時31分
農林水産省は２５日、佐賀県鹿島市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表した。既に野鳥で感染が確認されていたが、家禽（かきん）で発生したのは今季初めて。県は、この養鶏場で飼育されている約４万羽を殺処分する方針。
農水省は同日、感染拡大防止策を検討するため「鳥インフルエンザ防疫対策本部」を開く。
今季初の鳥インフル確認 佐賀、４万羽殺処分へ
2023年11月25日09時31分
農林水産省は２５日、佐賀県鹿島市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表した。既に野鳥で感染が確認されていたが、家禽（かきん）で発生したのは今季初めて。県は、この養鶏場で飼育されている約４万羽を殺処分する方針。
農水省は同日、感染拡大防止策を検討するため「鳥インフルエンザ防疫対策本部」を開く。
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