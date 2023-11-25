【ニューヨーク時事】週末２４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米感謝祭休日明けで積極的な取引が手控えられる中、１ドル＝１４９円台半ばで推移した。午後５時現在は１４９円４２～５２銭と、前営業日同時刻比０７銭の円高・ドル安。