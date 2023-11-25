【北京時事】中国の王毅共産党政治局員兼外相は２４日、北京でフランスのコロナ外相と会談し、両国間の人的交流の拡大や、教育・文化面での協力強化で合意した。王氏は「中国と欧州の間に根本的な利害の衝突はなく、ライバルではなくパートナーだ」と述べ、中仏の連携を強調した。