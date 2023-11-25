【ワシントン時事】バイデン米大統領は２４日、滞在先の東部マサチューセッツ州ナンタケット島で演説し、パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスが拉致していたイスラエル人らの一部を解放したことについて「人質が救出され、愛する人と再会できたことに感謝しなければならない」と歓迎した。米国はカタールやエジプトと共に、イスラエルとハマスの合意を仲介した。

バイデン氏は「始まったばかりだが、今のところは順調だ」と指摘。「あすにはさらに多くの人質が解放され、その後も続くだろう」との見方を示した。また、カタール、エジプト、イスラエルの各首脳と連絡を取り、合意の完全履行を目指す方針を確認したとも明らかにした。