【ニューヨーク時事】休場明け２４日のニューヨーク株式相場は、中東情勢の緊張が和らいだことが好感され、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前営業日終値比１１７．１２ドル高の３万５３９０．１５ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５．０１ポイント安の１万４２５０．８５で引けた。