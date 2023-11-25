日米韓外相が電話会談 北朝鮮対応で連携
2023年11月25日00時18分
上川陽子外相は２５日未明、米国のブリンケン国務長官、韓国の朴振外相と電話会談した。軍事偵察衛星を打ち上げ、核・ミサイル開発を進める北朝鮮への対応を協議した。
弾道ミサイル技術を使用した打ち上げが国連安全保障理事会決議に違反すると非難し、３カ国が連携して対処することを改めて確認。ロシアと北朝鮮の軍事協力についても意見を交わしたとみられる。
日米韓外相が電話会談 北朝鮮対応で連携
2023年11月25日00時18分
上川陽子外相は２５日未明、米国のブリンケン国務長官、韓国の朴振外相と電話会談した。軍事偵察衛星を打ち上げ、核・ミサイル開発を進める北朝鮮への対応を協議した。
弾道ミサイル技術を使用した打ち上げが国連安全保障理事会決議に違反すると非難し、３カ国が連携して対処することを改めて確認。ロシアと北朝鮮の軍事協力についても意見を交わしたとみられる。
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