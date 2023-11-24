【ニューヨーク時事】休場明け２４日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料不足の中、１ドル＝１４９円台半ばで小動きとなっている。午前９時現在は１４９円５５～６５銭と、前営業日の２２日午後５時比０６銭の円安・ドル高。