円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年11月24日21時40分
【ロンドン時事】週末２４日のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。正午現在は１４９円５２～６２銭と、前日午後４時比０６銭の円安・ドル高。
円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年11月24日21時40分
【ロンドン時事】週末２４日のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。正午現在は１４９円５２～６２銭と、前日午後４時比０６銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル