Ｊ１得点ランキング（２４日現在）
2023年11月24日20時59分
１大 迫（神）２２
２アンデ（Ｍ）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
５細 谷（柏）１３
５大 橋（湘）１３
８レオセ（Ｃ）１２
９浅 野（札）１１
１０パトリ（京）１０
１０山 岸（福）１０
Ｊ１得点ランキング（２４日現在）
2023年11月24日20時59分
１大 迫（神）２２
２アンデ（Ｍ）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
５細 谷（柏）１３
５大 橋（湘）１３
８レオセ（Ｃ）１２
９浅 野（札）１１
１０パトリ（京）１０
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