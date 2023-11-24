【シンガポール時事】マレーシアの海洋エンジニアリング会社インソン・ホールディングスは２３日、シンガポールの再生可能エネルギー関連子会社インソン・グリーンテック（ＹＧＴ）と、シンガポールの船舶エンジニアリング企業シーテックが率いる企業連合ゴール・ゼロ・コンソー…
初の電気貨物船が進水 企業連合が開発―シンガポール
【シンガポール時事】マレーシアの海洋エンジニアリング会社インソン・ホールディングスは２３日、シンガポールの再生可能エネルギー関連子会社インソン・グリーンテック（ＹＧＴ）と、シンガポールの船舶エンジニアリング企業シーテックが率いる企業連合ゴール・ゼロ・コンソー…
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