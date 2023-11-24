不正請求は４割超 ビッグモーター問題で―あいおいニッセイ
2023年11月24日19時16分
あいおいニッセイ同和損害保険は２４日、中古車販売大手ビッグモーター（東京）の保険金不正請求問題を受けて実施した独自調査の結果を公表した。過去７年間にビッグモーターの工場で修理された自動車に関する保険金請求約２万３０００件のうち、４割を超える約１万件で不正請求の疑いがあったという。
不正請求は４割超 ビッグモーター問題で―あいおいニッセイ
2023年11月24日19時16分
あいおいニッセイ同和損害保険は２４日、中古車販売大手ビッグモーター（東京）の保険金不正請求問題を受けて実施した独自調査の結果を公表した。過去７年間にビッグモーターの工場で修理された自動車に関する保険金請求約２万３０００件のうち、４割を超える約１万件で不正請求の疑いがあったという。
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