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日本の対ミャンマー政策「不適切」　民主派外相が会見

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日本の対ミャンマー政策「不適切」　民主派外相が会見

2023年11月24日18時01分

ミャンマーの民主派組織「国民統一政府（ＮＵＧ）」で外相を務めるジンマーアウン氏＝２４日、東京都千代田区

ミャンマーの民主派組織「国民統一政府（ＮＵＧ）」で外相を務めるジンマーアウン氏＝２４日、東京都千代田区

　ミャンマーの民主派組織「国民統一政府（ＮＵＧ）」で外相を務めるジンマーアウン氏が２４日、東京都内で記者会見し、「日本の（ミャンマーに対する）外交政策は適切ではない。現場で何が起こっているのか、もっと知るべきだ」と指摘した。「日本は（ミャンマーで）実権を握った国軍への関与の仕方を見直すべきだ」とも訴えた。

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