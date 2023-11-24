日本の対ミャンマー政策「不適切」 民主派外相が会見
2023年11月24日18時01分
ミャンマーの民主派組織「国民統一政府（ＮＵＧ）」で外相を務めるジンマーアウン氏が２４日、東京都内で記者会見し、「日本の（ミャンマーに対する）外交政策は適切ではない。現場で何が起こっているのか、もっと知るべきだ」と指摘した。「日本は（ミャンマーで）実権を握った国軍への関与の仕方を見直すべきだ」とも訴えた。
日本の対ミャンマー政策「不適切」 民主派外相が会見
2023年11月24日18時01分
ミャンマーの民主派組織「国民統一政府（ＮＵＧ）」で外相を務めるジンマーアウン氏が２４日、東京都内で記者会見し、「日本の（ミャンマーに対する）外交政策は適切ではない。現場で何が起こっているのか、もっと知るべきだ」と指摘した。「日本は（ミャンマーで）実権を握った国軍への関与の仕方を見直すべきだ」とも訴えた。
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