三菱自動車は２４日、ワンボックスタイプの軽商用電気自動車（ＥＶ）「ミニキャブＥＶ」を１２月２１日に発売すると発表した。１回の充電で走れる距離を１８０キロと、従来車「ミニキャブ・ミーブ」の１３３キロから延長。安全装備も拡充した。価格は据え置き、２４３万１０００円から。