「ミニキャブＥＶ」来月発売 三菱自
2023年11月24日17時42分
三菱自動車は２４日、ワンボックスタイプの軽商用電気自動車（ＥＶ）「ミニキャブＥＶ」を１２月２１日に発売すると発表した。１回の充電で走れる距離を１８０キロと、従来車「ミニキャブ・ミーブ」の１３３キロから延長。安全装備も拡充した。価格は据え置き、２４３万１０００円から。
「ミニキャブＥＶ」来月発売 三菱自
2023年11月24日17時42分
三菱自動車は２４日、ワンボックスタイプの軽商用電気自動車（ＥＶ）「ミニキャブＥＶ」を１２月２１日に発売すると発表した。１回の充電で走れる距離を１８０キロと、従来車「ミニキャブ・ミーブ」の１３３キロから延長。安全装備も拡充した。価格は据え置き、２４３万１０００円から。
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