サンワカンパニー、「ミラタップ」に商号変更 来年１０月
2023年11月24日16時30分
住宅設備や建築資材のインターネット販売を手掛けるサンワカンパニーは２４日、来年１０月１日に商号を「ミラタップ」に変更すると発表した。「未来」と「タップ」を組み合わせた造語で、指先一つで世界中に空間関連の商材が届く未来の実現を目指すという意味を込めたという。海外事業の強化も図る方針だ。
サンワカンパニー、「ミラタップ」に商号変更 来年１０月
2023年11月24日16時30分
住宅設備や建築資材のインターネット販売を手掛けるサンワカンパニーは２４日、来年１０月１日に商号を「ミラタップ」に変更すると発表した。「未来」と「タップ」を組み合わせた造語で、指先一つで世界中に空間関連の商材が届く未来の実現を目指すという意味を込めたという。海外事業の強化も図る方針だ。
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