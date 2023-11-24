山梨中銀、定期金利引き上げ ５年物０．０７０％に
2023年11月24日15時41分
山梨中央銀行は２４日、定期預金の金利を引き上げると発表した。日銀の金融政策修正を受けた長期金利の上昇を考慮した。
山梨中銀、定期金利引き上げ ５年物０．０７０％に
2023年11月24日15時41分
山梨中央銀行は２４日、定期預金の金利を引き上げると発表した。日銀の金融政策修正を受けた長期金利の上昇を考慮した。
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