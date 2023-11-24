【バンコク時事】国営タイ空港会社（ＡＯＴ）の集計によると、同社が所管する国内主要６空港の２０２３年１～１０月の利用客数は８６０５万８０６３人で、前年同期比８４．１％増加した。新型コロナウイルスの流行収束で利用客の増加が続いている。１０月単月の利用客数は前年同…
１～１０月の主要空港利用客、約８６０６万人 前年比８割強…
【バンコク時事】国営タイ空港会社（ＡＯＴ）の集計によると、同社が所管する国内主要６空港の２０２３年１～１０月の利用客数は８６０５万８０６３人で、前年同期比８４．１％増加した。新型コロナウイルスの流行収束で利用客の増加が続いている。１０月単月の利用客数は前年同…
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