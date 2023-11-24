岩本 允氏（いわもと・まこと＝岩本剛人自民党参院議員の父）２３日午前３時４８分、心不全のため札幌市の病院で死去、８８歳。同市出身。葬儀は２７日午前９時から同市豊平区豊平四条３の２の５の北海斎場で。喪主は妻瑠美子（るみこ）さん。