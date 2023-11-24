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国民の補正賛成、連合と協議へ　立民の泉代表

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国民の補正賛成、連合と協議へ　立民の泉代表

2023年11月24日15時21分

立憲民主党の泉健太代表＝１０日、国会内

立憲民主党の泉健太代表＝１０日、国会内

　立憲民主党の泉健太代表は２４日の記者会見で、２０２３年度補正予算案に賛成の国民民主党に対し、「弱体化した岸田政権にとっては、まさに『渡りに船』で本当に残念だ」と批判した。その上で「連合も想定していないだろうから、今回の対応を話し合わなければいけない」と述べ、近く芳野友子会長と協議する意向を示した。連合は立民、国民の双方を支援している。

補正、今夕に衆院通過　国民民主も賛成

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