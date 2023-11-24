【香港時事】香港宝飾品小売り大手、周大福珠宝集団が２３日発表した２０２３年４～９月期決算の純利益は前年同期比３６．４％増の４５億５１００万香港ドル（以下ドル、約８７３億円）だった。主要事業の営業利益は５９億８９００万ドルで３７．７％増となった。
売上高は６…
周大福、３６．４％増益 ４～９月期―香港
【香港時事】香港宝飾品小売り大手、周大福珠宝集団が２３日発表した２０２３年４～９月期決算の純利益は前年同期比３６．４％増の４５億５１００万香港ドル（以下ドル、約８７３億円）だった。主要事業の営業利益は５９億８９００万ドルで３７．７％増となった。
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