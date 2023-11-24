【香港時事】独立調査機関の積金評級（ＭＰＦレーティングス）は２３日、香港の公的退職積立金「強制性公積金（ＭＰＦ）」制度下で運用されている各ファンドの１１月（２０日まで）の利回りがプラス４．４１％で、加入者１人当たり９９００香港ドル（以下ドル、約１９万円）の黒…