【香港時事】香港の航空最大手キャセイパシフィック航空が２３日発表した１０月の輸送実績は、旅客数が前年同月比４．２０倍の１６８万４７００人だった。１～１０月の旅客数は前年同期比９．８７倍の１４５７万２５４８人となった。

実際に乗客を運んだ規模を示す「有償旅客…