岩谷産業、研究拠点の脱炭素強化 ２７年のＣＯ２排出ゼロ目標
2023年11月24日12時23分
岩谷産業は２４日、兵庫県尼崎市にある研究開発拠点の脱炭素に向けた取り組みを強化すると発表した。電力使用量の約４割を賄える純水素型燃料電池２０台（出力計１００キロワット）を導入して稼働させたほか、副産物の有効利用や次世代型を含む太陽光パネル設置を促進することで、早ければ２０２７年度にも二酸化炭素（ＣＯ２）排出量をゼロにする目標だ。
岩谷産業、研究拠点の脱炭素強化 ２７年のＣＯ２排出ゼロ目標
2023年11月24日12時23分
岩谷産業は２４日、兵庫県尼崎市にある研究開発拠点の脱炭素に向けた取り組みを強化すると発表した。電力使用量の約４割を賄える純水素型燃料電池２０台（出力計１００キロワット）を導入して稼働させたほか、副産物の有効利用や次世代型を含む太陽光パネル設置を促進することで、早ければ２０２７年度にも二酸化炭素（ＣＯ２）排出量をゼロにする目標だ。
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