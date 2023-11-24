河野太郎デジタル相は２４日の記者会見で、無人自動運転を実用化するにはルール作りが必要だとの認識を示した。「事故が起きた時、どこに責を帰すべきか明確にしておかないと、開発を進めるのは厳しくなってくる」と述べた。政府は来月、事業化に向けた課題を洗い出す検討会を開く予定。