２６３円高の３万３７１５円５５銭 ２４日午前の平均株価
2023年11月24日11時43分
２４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３７１５円５５銭と前営業日終値比２６３円７２銭高で終わった。出来高は概算で６億２２００万株。
２６３円高の３万３７１５円５５銭 ２４日午前の平均株価
2023年11月24日11時43分
２４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３７１５円５５銭と前営業日終値比２６３円７２銭高で終わった。出来高は概算で６億２２００万株。
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