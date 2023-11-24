日中韓外相、２６日会談 首脳会談の年内開催を調整
2023年11月24日10時31分
【ソウル時事】韓国外務省は２４日、日中韓外相が２６日に韓国南東部・釜山で会談すると発表した。２０１９年１２月を最後に行われていない首脳会談の年内開催に向け、調整を進める。
日本の上川陽子外相、中国の王毅共産党政治局員兼外相、韓国の朴振外相が出席する。
日中韓外相、２６日会談 首脳会談の年内開催を調整
2023年11月24日10時31分
【ソウル時事】韓国外務省は２４日、日中韓外相が２６日に韓国南東部・釜山で会談すると発表した。２０１９年１２月を最後に行われていない首脳会談の年内開催に向け、調整を進める。
日本の上川陽子外相、中国の王毅共産党政治局員兼外相、韓国の朴振外相が出席する。
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