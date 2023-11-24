中国商務省の束★（王へんに玉）※（女へんに亭）報道官は２３日の会見で、中国の消費動向について、小売売上高や外食収入の伸びに加え、各地の歩行街（歩行者天国）での人出が大きく増加しているデータなどを指摘し、「年内の消費市場は引き続き着実な回復を示すだろう」と予想…