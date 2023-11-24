１０月の消費者物価、２．９％上昇 総務省
2023年11月24日08時36分
総務省が２４日発表した１０月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０６．４と、前年同月比２．９％上昇した。上昇は２６カ月連続。
１０月の消費者物価、２．９％上昇 総務省
2023年11月24日08時36分
総務省が２４日発表した１０月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０６．４と、前年同月比２．９％上昇した。上昇は２６カ月連続。
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