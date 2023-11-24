【１面トップ】

〔朝日〕企業献金 党支部へ３４億円 国会議員４３０人が代表 「抜け穴」指摘 ２０２１年政治資金

〔毎日〕降灰で首都圏６割避難 富士山噴火 物資も届かず 政府試算

〔読売〕ガザ きょうから戦闘休止 午後２時 人質１３人 今夜解放 １日遅れ カタール発表

〔日経〕薬販売、対面義務を撤廃 ビデオ通話・ネットで完結 未成年乱用には対策

〔産経〕日本逆転敗訴 賠償命令 慰安婦訴訟 韓国高裁、主権免除認めず

〔東京〕沖縄の危機感はこの国の危機感 「辺野古」「南西シフト」反対 全国で集会▽玉城知事「平和の思いを世界へ」

【共通ニュース】

◆処理水独自監視 中国外相が要求 訪中の公明代表に

◆北「軍事的措置を再開」 境界線に「強力な武力」

◆オランダ総選挙 極右が第１党へ 移民排斥掲げる自由党

◆プーチン氏「ウクライナが和平交渉拒否」

◆めぐみさん帰国祈る 曽我さん「諦めたらおしまい」

◆大阪・神戸 １００万人祝福 阪神とオリ Ｖパレード

◆正副学長に辞任要求 日大理事会処分案 林理事長減給

◆宝塚に立ち入り 労基署（続）