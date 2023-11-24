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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月24日07時00分

【１面トップ】
〔朝日〕企業献金　党支部へ３４億円　国会議員４３０人が代表　「抜け穴」指摘　２０２１年政治資金
〔毎日〕降灰で首都圏６割避難　富士山噴火　物資も届かず　政府試算
〔読売〕ガザ　きょうから戦闘休止　午後２時　人質１３人　今夜解放　１日遅れ　カタール発表
〔日経〕薬販売、対面義務を撤廃　ビデオ通話・ネットで完結　未成年乱用には対策
〔産経〕日本逆転敗訴　賠償命令　慰安婦訴訟　韓国高裁、主権免除認めず
〔東京〕沖縄の危機感はこの国の危機感　「辺野古」「南西シフト」反対　全国で集会▽玉城知事「平和の思いを世界へ」
【共通ニュース】
処理水独自監視　中国外相が要求　訪中の公明代表に
◆北「軍事的措置を再開」　境界線に「強力な武力」
◆オランダ総選挙　極右が第１党へ　移民排斥掲げる自由党
◆プーチン氏「ウクライナが和平交渉拒否」
◆めぐみさん帰国祈る　曽我さん「諦めたらおしまい」
◆大阪・神戸　１００万人祝福　阪神とオリ　Ｖパレード
◆正副学長に辞任要求　日大理事会処分案　林理事長減給
◆宝塚に立ち入り　労基署（続）

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