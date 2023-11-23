岸田首相、公邸不具合でホテル泊
2023年11月23日22時48分
岸田文雄首相は２３日夜、首相官邸近くのホテルに宿泊した。首相周辺によると、居住する首相公邸の「不具合」が理由。詳細は「安全上の理由で言えない」としている。
岸田首相、公邸不具合でホテル泊
2023年11月23日22時48分
岸田文雄首相は２３日夜、首相官邸近くのホテルに宿泊した。首相周辺によると、居住する首相公邸の「不具合」が理由。詳細は「安全上の理由で言えない」としている。
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