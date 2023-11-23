３位山田と仮契約 プロ野球・阪神
2023年11月23日22時04分
【阪神】３位指名の山田脩也内野手（仙台育英高）と契約金５０００万円、年俸６００万円で仮契約した。（金額は推定）
３位山田と仮契約 プロ野球・阪神
2023年11月23日22時04分
【阪神】３位指名の山田脩也内野手（仙台育英高）と契約金５０００万円、年俸６００万円で仮契約した。（金額は推定）
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