【ロンドン時事】２３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１４９円台前半に上昇した。正午現在は１４９円２０～３０銭と、前日午後４時比４３銭の円高・ドル安。