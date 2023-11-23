【クアラルンプール時事】マレーシア統計局は２３日、２０２３年第３四半期（７～９月）の就業者１人当たりの付加価値額は２万４４６５リンギ（約７８万円）で、労働生産性は前年同期比０．６％上昇したと発表した。総雇用は２．７％増加した。

就業者１人当たりの労働生産性…