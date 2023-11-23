【シンガポール時事】エンタープライズ・シンガポール（シンガポール企業庁）は２２日、２０２３年第３四半期（７～９月）の貿易実績に関する報告書を公開した。主要指標の非石油製品輸出（ＮＯＤＸ）について、２３年の伸び率予想を「マイナス１２～１２．５％」と、前回８月時…
企業庁、輸出見通しを下方修正 ２３年は「１２～１２．５％…
【シンガポール時事】エンタープライズ・シンガポール（シンガポール企業庁）は２２日、２０２３年第３四半期（７～９月）の貿易実績に関する報告書を公開した。主要指標の非石油製品輸出（ＮＯＤＸ）について、２３年の伸び率予想を「マイナス１２～１２．５％」と、前回８月時…
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