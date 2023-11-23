Ｋアリーナで女性刺される 病院搬送、重傷か―横浜
2023年11月23日19時54分
２３日午後５時４５分ごろ、横浜市西区みなとみらいの「Ｋアリーナ横浜」で、「４０代女性が何者かに刺された」とスタッフから１１９番があった。同市消防局によると、女性は病院に搬送され、重傷とみられる。
【写真特集】未解決事件10～3億円強奪から東電女性社員殺害まで～
Ｋアリーナのホームページによると、この日は午後２時から山下智久さんらが出演するイベントが行われていた。
Ｋアリーナで女性刺される 病院搬送、重傷か―横浜
2023年11月23日19時54分
２３日午後５時４５分ごろ、横浜市西区みなとみらいの「Ｋアリーナ横浜」で、「４０代女性が何者かに刺された」とスタッフから１１９番があった。同市消防局によると、女性は病院に搬送され、重傷とみられる。
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