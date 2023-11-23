円、１４９円台前半 ロンドン外為
2023年11月23日18時26分
【ロンドン時事】２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整を目的にドルを売って円を買う流れが続き、１ドル＝１４９円台前半に上昇した。午前９時現在は１４９円０８～１８銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。
円、１４９円台前半 ロンドン外為
2023年11月23日18時26分
【ロンドン時事】２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整を目的にドルを売って円を買う流れが続き、１ドル＝１４９円台前半に上昇した。午前９時現在は１４９円０８～１８銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル