【ジャカルタ＝時事】インドネシア自動車協会（ガイキンド）によると、１０月の電気自動車（ＥＶ）とハイブリッド車（ＨＶ）の生産台数は前月比６．０％減の８３４７台となり、４カ月連続で８０００台以上をキープした。

内訳は、ＥＶが２１．６％増の９９６台、ＨＶは８．８…