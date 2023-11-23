【バンコク時事】タイ工業連盟（ＦＴＩ）自動車部会が２３日発表した１０月の二輪車生産は前年同月比２０．６％減の１７万２６４４台と、４カ月連続のマイナスになった。１～１０月の累計は前年同期比４．２％増の２０６万０８９８台。

１０月の生産の内訳は、完成車が前年同…