【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）と貿易産業省（ＭＴＩ）が２３日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比で４．７％上昇した。上昇率は前月の４．１％から加速した。加速は２カ月連続で、８月の４．０％を底に物価高基調に戻りつつ…