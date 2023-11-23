【ハノイ時事】ベトナムの国有石油・ガス会社ペトロベトナム（ＰＶ）傘下の発電会社ＰＶパワーは２１日、再生可能エネルギー事業などを手掛ける複合企業Ｔ＆Ｔグループ、サイゴンハノイ銀行（ＳＨＢ）と包括協力で合意したと発表した。再エネを含めたエネルギー投資、資金管理を…
エネルギー、金融など包括協力で合意 ＰＶパワー、Ｔ＆Ｔ、…
【ハノイ時事】ベトナムの国有石油・ガス会社ペトロベトナム（ＰＶ）傘下の発電会社ＰＶパワーは２１日、再生可能エネルギー事業などを手掛ける複合企業Ｔ＆Ｔグループ、サイゴンハノイ銀行（ＳＨＢ）と包括協力で合意したと発表した。再エネを含めたエネルギー投資、資金管理を…
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