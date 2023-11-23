【シンガポール時事】シンガポール陸上交通庁（ＬＴＡ）は２２日、自動車所有権証明書（ＣＯＥ）価格の最新の入札結果を発表した。全５カテゴリー中、２カテゴリーは２週間前の前回に比べて上昇、残りは下落とまちまちだった。

政府は道路の混雑回避や環境対策のため、ＣＯＥ…