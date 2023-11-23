【ハノイ時事】ベトナム最高人民検察院は２１日、不動産開発タンホアンミン・グループのドー・アイン・ズン会長らが社債発行に絡んで投資家の資産を横領したとして、起訴した。ズン被告らが９件の社債を発行し、６６３０人の投資家から８兆６０００億ドン（約５３３億２０００万…