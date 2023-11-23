【バンコク時事】タイ商務省企業振興局が２３日発表した１０月の新規企業登録件数は６６４７社となり、前年同月比１２．５％増加した。登録資本金総額は２１．７％減の２７２億１０９７万バーツ（約１１５０億円）。登録件数が多かった業種は、不動産５６７社、建設４９８社、飲…
１０月の新規企業登録、前年比１２．５％増の６６４７社 抹…
【バンコク時事】タイ商務省企業振興局が２３日発表した１０月の新規企業登録件数は６６４７社となり、前年同月比１２．５％増加した。登録資本金総額は２１．７％減の２７２億１０９７万バーツ（約１１５０億円）。登録件数が多かった業種は、不動産５６７社、建設４９８社、飲…
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