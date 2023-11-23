【バンコク時事】タイ民間大手カシコン銀行は２２日、完全子会社のカシコン・ビジョン・ファイナンシャル（ＫＶＦ）、カシコン・ビジョン・ファイナンシャル・インドネシア（ＫＶＦＩ）の両社がインドネシアのマスピオン銀行の新規株式を取得したと発表した。
カシコン銀によ…
カシコン銀、インドネシア・マスピオン銀の新株取得 出資比…
【バンコク時事】タイ民間大手カシコン銀行は２２日、完全子会社のカシコン・ビジョン・ファイナンシャル（ＫＶＦ）、カシコン・ビジョン・ファイナンシャル・インドネシア（ＫＶＦＩ）の両社がインドネシアのマスピオン銀行の新規株式を取得したと発表した。
カシコン銀によ…
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